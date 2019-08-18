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Дания введет запрет на продукты обработанные разрешенным в ЕС химикатом

Дания введет запрет на продукты обработанные разрешенным в ЕС химикатом
06:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Дании запретят продукты, которые обрабатывают пестицидом хлорпирифосом.

Запрет химиката, используемого рядом стран ЕС, Дания планирует ввести независимо от решения евросообщества.

Об этом сообщает EUobserver.

"Министр продовольствия и сельского хозяйства Дании Могенс Енсен, социал-демократ, поручил национальной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов подготовить полный запрет продукции, обработанной пестицидом хлорпирифосом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что применение хлорпирифоса запрещено в нескольких государствах ЕС. Однако обработанная им продукция попадает к потребителям через импорт из стран, где использование химиката разрешено.

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Окончательное решение органов ЕС относительно такого запрета ожидается в декабре. Независимо от его решения Дания собирается в любом случае полностью отказаться от обработанных хлорпирифосом продуктов.

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Все по теме:

ЕС, Дания, Евросоюз, Пестициды, Хлорпирифос.
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