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МИД Грузии протестует против задержания их граждан в России

МИД Грузии протестует против задержания их граждан в России
15:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:МИД Грузии заявил, что провокации и инциденты, участившиеся на оккупационной линии, еще больше обостряют ситуацию с безопасностью.

Министерство иностранных дел Грузии выразило решительный протест России в связи с задержанием сотрудниками Комитета государственной безопасности грузинского сепаратистского региона Южной Осетии и российскими пограничниками 8 жителей грузинских сел, прилегающих к административной границе между Грузией и Южной Осетией.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации администрации региона Шида Картли, семерых грузинских граждан задержали 17 августа, когда они поднялись на гору для совершения молитвы в местной церкви. Еще одного задержали в этой же местности 18 августа.

«Выражаем обеспокоенность в связи с похищением оккупационными силами в Шида Картли местных жителей вблизи оккупационной линии», - заявил представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, «провокации и инциденты, участившиеся на оккупационной линии, еще больше обостряют ситуацию с безопасностью».

Кроме того, как отметил грузинский дипломат, «продолжение оккупационными силами практики похищения и незаконного задержания граждан Грузии является явной попыткой дестабилизировать ситуацию».

Справка. Десять лет назад, в августе 2008 года, началась война между Россией и Грузией в сепаратистских районах Абхазии и Южной Осетии. Пятидневная война унесла сотни жизней и лишила крова тысячи людей. До сих пор обе территории находятся в состоянии замороженного конфликта.

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Эту войну назвали первой европейской войной ХХ столетия.

После войны в 2008 году Россия признала «независимость» сепаратистских регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии. В обоих регионах есть российские войска и базы. Кроме России, решение Сухуми и Цхинвали о независимости признали также Никарагуа, Венесуэла и Науру. Тбилиси и страны Запада считают эти территории оккупированными регионами Грузии.

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Россия, Грузия, Протесты, Задержание, МИД Грузии.
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