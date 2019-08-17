Протесты в Москве: силовики начали задержания

На протестных акциях в Москве начались задержания.

На акции за честные выборы в российской столице Москве начались задержания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "ОВД-Инфо".

"На Старом Арбате, где сторонники "Бессрочного протеста" проводили акцию в поддержку независимых кандидатов и против политических репрессий, начались задержания. Среди задержанных - несовершеннолетняя Ольга Мисик, которая читала Конституцию силовикам на акциях в поддержку независимых кандидатов", - говорится в сообщении.

В "ОВД-Инфо" также отметили, что поступали сообщения, что российские полицейские, как и в дни прошедших акций протеста в Москве, останавливали людей на станциях метро, чтобы вручить им предупреждения о недопустимости участия в несогласованных акциях.

"Так, на станции метро "Чистые пруды" полицейские остановили двух мужчин, отвели их в опорный пункт полиции и заставили подписать предостережение", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что задержания прошли и в Петербурге, где также состоялись акции.

"Задержания начались уже перед акцией. Полицейские на выходе из дома задержали сторонника "Бессрочного протеста" Сергея Беляева. Сейчас он находится в отделе полиции № 5 и ждет своего защитника. Позже во время одиночного пикета у Гостиного двора задержали активистку Марию Кожеватову", - говорится в сообщении.

17 августа на московских бульварах прошли одиночные пикеты за свободные выборы и освобождение фигурантов дела о "массовых беспорядках". Они проходили у памятников Владимиру Высоцкому, Надежде Крупской, Владимиру Шухову, а также на Петровке. Организаторы планировали провести шествие и митинг, однако мэрия Москвы эту акцию не согласовала.