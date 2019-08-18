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По железной дороге Германии военные Бундесвера смогут передвигаться бесплатно

По железной дороге Германии военные Бундесвера смогут передвигаться бесплатно
18:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года и будут касаться солдат Бундесвера в униформе.

Военные Бундесвера получат право на бесплатный проезд по железной дороге в Германии.

Соответствующей договоренности достигли в субботу, 17 августа, во время переговоров представители правительства ФРГ и компании Deutsche Bahn, являющейся главным оператором железнодорожных перевозок в Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года и будут касаться солдат Бундесвера в униформе. Бесплатно можно будет ездить как в служебных, так и в частных целях. В Deutsche Bahn отметили, что на резервистов эти льготы не распространяются.

Под эти нововведения подпадают как поезда дальнего следования, так и пригородные и региональные поезда. Бесплатно ездить военные смогут только вторым классом, заметили представители Deutsche Bahn. Тем, кто пожелает путешествовать первым классом, придется доплатить.

Идея ввести бесплатный проезд по железной дороге для военных уже определенное время звучала в Германии. Теперь она стала одной из первых инициатив нового министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее словам, немецкие военные заслуживают"нашего уважения и благодарности".

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По данным издания, Бундесвер будет ежегодно переводить Deutsche Bahn около 4 млн евро компенсации за услуги бесплатного проезда военных. Эта общая сумма будет регулярно пересматриваться.

Впрочем, это предложение касается только пока государственного предприятия Deutsche Bahn, которое является крупнейшим железнодорожным перевозчиком в Германии. С частными железнодорожными компаниями только планируют вести переговоры об этом. Частные перевозчики уже выразили критику за слишком незначительную сумму компенсации для Deutsche Bahn. Ведь 4 млн евро будут означать только 22 евро за каждого военного.

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Германия, ФРГ, Железная дорога.
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