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В этом году десятки французких полицейских совершили суицид

В этом году десятки французких полицейских совершили суицид
18:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира:Ни одной причины самоубийств не названо.

В этом году в рядах французской полиции 64 служащие совершили суицид, и количество самоубийц продолжит расти.

Агентство АР сообщает, что количество смертей в результате самоубийства во французской полиции теперь превышает количество смертей при исполнении служебных обязанностей.

Профсоюзы требуют дополнительной помощи для сотрудников полиции, чтобы остановить проблему.

В июле французский парламент обнародовал результат расследования, которое перечислило множество причин стресса и отчаяния среди французской полиции, включая переутомление после серии террористических актов, которые начались в январе 2015 года, и еженедельных, часто крайне жестоких, антиправительственных акций протеста "желтых жилетов".

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Впрочем, расследование не назвало ни одной причины роста количества суицидов.

В прошлогоднем докладе сената говорилось, что уровень самоубийств во французской полиции был на 36% выше, чем среди населения Франции. Отчет также не назвал ни одной причины самоубийств.

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Франция, Полиция, Самоубийство.
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