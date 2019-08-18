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Меркель о "жестком" Brexit: Мы ко всему подготовились

Меркель о "жестком" Brexit: Мы ко всему подготовились
22:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Меркель заверила, что Германия подготовилась к возможному "жесткому Brexit".

Правительство Германии подготовилось к возможному выходу Великобритании из Европейского Союза (так называемому Brexit) без соответствующего соглашения.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в воскресенье, 18 августа, во время Дня открытых дверей в немецком правительстве, сообщает DW.

"Мы ко всему подготовились, можно сказать, что и к случаю, когда у нас не будет подписанного соглашения", - сказала Меркель.

По ее мнению, будет лучше, если Великобритания выйдет из Европейского Союза с соглашением. "Но если этого не произойдет, то мы готовы и к другой ситуации", - добавила канцлер.

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Она также напомнила, что уже в следующую среду в Берлин прибудет британский премьер-министр Борис Джонсон. "Мы рады любому визиту, ведь нужно говорить и нужно находить лучшие решения", - отметила Меркель.

Ранее Джонсон неоднократно заверял, что он выступает за выход Великобритании из ЕС 31 октября, - даже без соответствующего соглашения.

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Германия, ЕС, Ангела Меркель, Великобритания, Brexit.
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