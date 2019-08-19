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В Германии солдаты смогут бесплатно путешествовать на поездах

В Германии солдаты смогут бесплатно путешествовать на поездах
06:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Немецкие военные смогут на родине пользоваться железнодорожным транспортом бесплатно.

Немецкие военнослужащие рядового состава будут иметь право бесплатно путешествовать железнодорожным транспортом.

Такой договоренности достигли представители правительства ФРГ и компании Deutsche Bahn, которая является главным оператором железнодорожных перевозок в стране, сообщает DW.

"Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года, они будут касаться солдат бундесвера в форме. Бесплатно можно будет ездить как по служебным делам, так и в частных целях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под нововведение подпадают все поезда; дальнего следования, пригородные и региональные.

Ездить военные смогут только вторым классом. За первый класс придется доплатить, сообщили представители Deutsche Bahn.

В компании уточнили, что на резервистов эти льготы не распространяются.

Идея ввести бесплатный проезд для военных стала одной из первых инициатив нового министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауер.

По данным издания Bild am Sonntag, бундесвер будет ежегодно переводить Deutsche Bahn около четырех миллионов евро компенсации услуги бесплатного проезда военных. Эта сумма будет регулярно пересматриваться.

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Пока предложение касается только государственной компании Deutsche Bahn, являющейся крупнейшим железнодорожным перевозчиком в Германии. Переговоры с частными компаниями по этому поводу только планируются.

Впрочем, частные перевозчики уже высказали критику в связи со слишком незначительной суммой компенсации для Deutsche Bahn. Ведь четыре миллиона евро составляют лишь 22 евро за каждого солдата в год.

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Германия, ФРГ, Поезд, Военные, Солдат.
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