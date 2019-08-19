В Германии солдаты смогут бесплатно путешествовать на поездах

Новости мира:Немецкие военные смогут на родине пользоваться железнодорожным транспортом бесплатно.

Немецкие военнослужащие рядового состава будут иметь право бесплатно путешествовать железнодорожным транспортом.

Такой договоренности достигли представители правительства ФРГ и компании Deutsche Bahn, которая является главным оператором железнодорожных перевозок в стране, сообщает DW.

"Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года, они будут касаться солдат бундесвера в форме. Бесплатно можно будет ездить как по служебным делам, так и в частных целях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под нововведение подпадают все поезда; дальнего следования, пригородные и региональные.

Ездить военные смогут только вторым классом. За первый класс придется доплатить, сообщили представители Deutsche Bahn.

В компании уточнили, что на резервистов эти льготы не распространяются.

Идея ввести бесплатный проезд для военных стала одной из первых инициатив нового министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауер.

По данным издания Bild am Sonntag, бундесвер будет ежегодно переводить Deutsche Bahn около четырех миллионов евро компенсации услуги бесплатного проезда военных. Эта сумма будет регулярно пересматриваться.

Пока предложение касается только государственной компании Deutsche Bahn, являющейся крупнейшим железнодорожным перевозчиком в Германии. Переговоры с частными компаниями по этому поводу только планируются.

Впрочем, частные перевозчики уже высказали критику в связи со слишком незначительной суммой компенсации для Deutsche Bahn. Ведь четыре миллиона евро составляют лишь 22 евро за каждого солдата в год.