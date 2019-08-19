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ООН почтила память Кофи Аннана

ООН почтила память Кофи Аннана
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В первую годовщину смерти Кофи Аннана ООН почтила его память.

В воскресенье, 18 августа, ООН напомнила о первой годовщине со дня смерти бывшего генерального секретаря организации Кофи Аннана, назвав его "проводником добра" в мире.

Об этом говорится в сообщении на странице ООН в Twitter.

"В воскресенье минул год со смерти бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, к которому так много людей во всем мире относятся, как к проводнику добра", - отмечается в сообщении.

В организации подчеркнули, что всегда помнят своего выдающегося генсека.

Кофи Атта Аннан (1938 - 2018) был генеральным секретарем ООН в 1997-2006 гг. Выходец из Ганы, Аннан начал свою дипломатическую карьеру в ООН еще в 1962 году. Он известен своей решительной позицией по защите принципов Устава ООН, в частности в вопросах прав человека.

В 1999 году Аннан выдвинул идею гуманитарной интервенции - необходимого силового воздействия ООН для защиты людей от репрессий и геноцида, таких как массовые убийства в Руанде и боснийской Сребренице.

Кофи Аннана похоронят в столице Ганы Аккре

В 2001 году Аннан и ООН получили Нобелевскую премию мира за учреждение фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для развивающих стран.

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ООН, Экс-генсек, Кофи Аннана.
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