Судно с беженцами отказалось идти в Испанию

Новости мира:Спасательное судно с беженцами отвергло предложение Мадрида плыть в Испанию.

Экипаж спасательного судна Open Arms отверг предложение Мадрида высадить беженцев в Испании из-за отдаленности порта.

Об этом сообщает DW.

"Команда перевозящего беженцев судна Open Arms отказалась брать курс на Испанию, отвергнув тем самым соответствующее предложение правительства страны. Предложение Мадрида "совершенно невыполнимо" ввиду царящей на борту критической ситуации, заявила представитель гуманитарной организации Proactiva Open Arms", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предложил команде Open Arms причалить в находящемся вблизи Гибралтарского пролива порту Альхесирас.

Однако глава неправительственной организации Open Arms Оскар Кампс сообщил в Twitter, что расстояние от итальянского острова Лампедуза, у берегов которого сейчас находится спасательное судно, до предлагаемого порта на юге Испании составляет 950 миль. Путь туда занял бы не менее пять дней.

Напоминаем, президент Европарламента Давид Сассоли призвал итальянские власти разрешить судну с мигрантами, которое уже несколько дней находится у побережья Италии, зайти в порт Лампедуза.

В ответ на это глава МВД Италии Маттео Сальвини разрешил несовершеннолетним пассажирам Open Arms сойти на берег на некоторое время.