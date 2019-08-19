Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
Гутерреш осудил теракт на свадьбе в Кабуле
Гутерреш осудил теракт на свадьбе в Кабуле
Лидер атаки ПСЖ согласовал условия контракта с клубом Бекхэма
Лидер атаки ПСЖ согласовал условия контракта с клубом Бекхэма
Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника

Судно с беженцами отказалось идти в Испанию

Судно с беженцами отказалось идти в Испанию
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Спасательное судно с беженцами отвергло предложение Мадрида плыть в Испанию.

Экипаж спасательного судна Open Arms отверг предложение Мадрида высадить беженцев в Испании из-за отдаленности порта.

Об этом сообщает DW.

"Команда перевозящего беженцев судна Open Arms отказалась брать курс на Испанию, отвергнув тем самым соответствующее предложение правительства страны. Предложение Мадрида "совершенно невыполнимо" ввиду царящей на борту критической ситуации, заявила представитель гуманитарной организации Proactiva Open Arms", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предложил команде Open Arms причалить в находящемся вблизи Гибралтарского пролива порту Альхесирас.

Однако глава неправительственной организации Open Arms Оскар Кампс сообщил в Twitter, что расстояние от итальянского острова Лампедуза, у берегов которого сейчас находится спасательное судно, до предлагаемого порта на юге Испании составляет 950 миль. Путь туда занял бы не менее пять дней.

Напоминаем, президент Европарламента Давид Сассоли призвал итальянские власти разрешить судну с мигрантами, которое уже несколько дней находится у побережья Италии, зайти в порт Лампедуза.

Испания готова принять "застрявший" в итальянском порту корабль с мигрантами

В ответ на это глава МВД Италии Маттео Сальвини разрешил несовершеннолетним пассажирам Open Arms сойти на берег на некоторое время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Италия, Испания, Судно, Open Arms.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
02 Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
03 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
04 Нетаньяху рассказал, о чем собирается говорить с Зеленским
05 Долетались: защитники окружающей среды обвинили герцогов Сассекских в лицемерии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН почтила память Кофи Аннана
ООН почтила память Кофи Аннана
Москва хочет возвести в Донецке памятник Николаю II
Москва хочет возвести в Донецке памятник Николаю II
Иранский танкер покинул Гибралтар
Иранский танкер покинул Гибралтар
Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным
Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь