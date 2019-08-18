Испания готова принять "застрявший" в итальянском порту корабль с мигрантами

Новости мира:Испания примет корабль Open Arms с более сотней мигрантов.

Правительство Испании в воскресенье предложило принять гуманитарный корабль Open Arms из более 100 мигрантами на борту из-за отказа Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я поручил порту Альхесирас быть готовым к приему судна Open Arms", - сообщил в воскресенье в Twitter глава испанского правительства Педро Санчеса.

Он добавил, что Испания "всегда действует в чрезвычайных гуманитарных ситуациях".

Санчес призвал найти единое европейское решение, способное решить проблему миграции в соответствии с ценностями и гуманизмом ЕС.

17 дней прошло с тех пор, как Open Arms спас мигрантов у побережья Ливии. Италия запрещает спасательным судам заходить в свои порты. Корабль стоял на якоре у итальянского острова Лампедуза в ожидании высадки людей.

Шесть стран ЕС заявили, что примут мигрантов из корабля, однако глава МВД Италии Сальвини не позволял судну пристыковаться. Он дал разрешение сойти на берег сначала 9 людям, а затем еще 27 несовершеннолетним мигрантам.