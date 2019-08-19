Макрон хочет перезапуска отношений с Россией

Новости мира:Макрон предлагает провести перезапуск отношений ЕС-Россия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией, отсутствие диалога приведет к дальнейшему сближению Москвы с Пекином.

Макрон выразил убеждение, что даже при наличии разногласий "нужно искать точки соприкосновения и перезапускать наши отношения - отношения РФ и Евросоюза".

"Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказал французский лидер.

Он отметил также, что отказ от диалога с РФ привел бы к тому, что "мы бы оттолкнули великую державу - Российскую Федерацию, она отвернулась бы от Европы и повернулась бы полностью к Китаю, а это не в интересах Франции, Евросоюза".

Тем не менее, по его словам, вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования украинского кризиса

"Возврат к "восьмерке", как и возврат к положительным отношениям между Россией и Евросоюзом, лежат через решение конфликта в Европе", - сказал он на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что вопрос "восьмерки", с моей точки зрения, зависит от украинского кризиса, его разрешения", - добавил он.