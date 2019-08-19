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Макрон перед переговорами с Путиным: Конечно, поговорим об Украине

Макрон перед переговорами с Путиным: Конечно, поговорим об Украине
19:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Макрон намерен обсудить с Путиным подготовку саммита в нормандском формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность подготовки саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и (поговорим) о заявлениях, которые недавно сделал президент (Украины) Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. И мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в нормандском формате", - сказал Макрон перед переговорами с Путиным в понедельник.

В свою очередь Путин заявил, что альтернативы "нормандскому формату" переговоров по Донбассу не существует, но перед организацией саммита необходимо договориться по ряду вопросов.

"Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в " нормандском формате", должны приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно добиваться, идти к этой цели", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он подчеркнул, что есть ряд вопросов, по которым необходимо договориться. "Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему, должны это сделать обязательно. Но, по моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует. И, безусловно, мы будем его поддерживать", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что в 2016 году был достигнут компромисс и фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса.

"Тогда бывший президент (Украины) Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел ФРГ Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс", - сказал Путин.

Он отметил, что тогда закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ. "Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией", - сказал Путин, говоря о нерешенных вопросах.

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Путин заявил, что проинформирует своего французского коллегу Эмманюэля Макрона о контактах с новым главой Украины Владимиром Зеленским, которые вселяют определенный оптимизм. "Конечно, будем говорить по юго-востоку Украины, по Донбассу. Я проинформирую господина президента (Франции) о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм", - сказал Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с Макроном.

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Украина, Франция, Россия, Владимир Путин, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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