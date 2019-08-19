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США обратились к России прекратить агрессию против Украины

США обратились к России прекратить агрессию против Украины
13:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Во Всемирный день гуманитарный помощи посольство США в Украине обратилось с просьбой в Кремль прекратить агрессию против Украины.

Во Всемирный день гуманитарной помощи США в очередной раз призвали РФ немедленно прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму.

Об этом написало в Twitter Посольство Соединенных Штатов в Киеве.

«Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию», - говорится в сообщении.

Посольство США выразило слова поддержки Зеленскому

Генассамблея ООН шесть лет спустя приняла резолюцию, которой объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи. С тех пор ежегодно гуманитарное сообщество организует глобальные кампании, чтобы отметить этот день и обеспечить безопасность гуманитарных работников и спасения, благосостояние и уважение к собственному достоинству пострадавших в результате кризиса людей.

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Киев, Россия, ООН, Донбасс, Посольство США.
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