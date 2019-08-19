США обратились к России прекратить агрессию против Украины

Новости мира:Во Всемирный день гуманитарный помощи посольство США в Украине обратилось с просьбой в Кремль прекратить агрессию против Украины.

Во Всемирный день гуманитарной помощи США в очередной раз призвали РФ немедленно прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму.

Об этом написало в Twitter Посольство Соединенных Штатов в Киеве.

«Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию», - говорится в сообщении.

Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію. #НеМішень — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 августа 2019 г.

Генассамблея ООН шесть лет спустя приняла резолюцию, которой объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи. С тех пор ежегодно гуманитарное сообщество организует глобальные кампании, чтобы отметить этот день и обеспечить безопасность гуманитарных работников и спасения, благосостояние и уважение к собственному достоинству пострадавших в результате кризиса людей.