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Путин летит к Макрону: что будут обсуждать

Путин летит к Макрону: что будут обсуждать
10:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Президенты России и Франции обсудят урегулирование конфликта на Донбассе

Президент России Владимир Путин в понедельник посетит с визитом Францию, где обсудит с президентом страны Эмманюэлем Макроном ситуацию в Украине.

Как уточнил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время переговоров, в частности, будут обсуждаться перспективы продолжения работы в "нормандском формате".

По словам спецпредставителя США по вопросам украинских переговоров Курта Волкера, на следующей неделе представители США, Германии и Франции проведут очередной раунд консультаций по "нормандскому формату". Волкер также подтвердил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

7 августа Президенты Украины Владимир Зеленский и Российской Федерации Владимир Путин договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата".

МИД Франции: Вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня

Перед тем в последний раз в "нормандском формате" встречались советники внешнеполитических ведомств стран - 13 июля в Париже. Тогда удалось договориться о бессрочном прекращении огня с 21 июля. Режим тишины продержался недолго. В частности, 6 августа под Павлополем российские оккупационные войска убили четырех украинских военнослужащих.

"Нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, России, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

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Франция, Россия, РФ, Владимир Путин, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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