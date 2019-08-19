Путин летит к Макрону: что будут обсуждать

Новости мира:Президенты России и Франции обсудят урегулирование конфликта на Донбассе

Президент России Владимир Путин в понедельник посетит с визитом Францию, где обсудит с президентом страны Эмманюэлем Макроном ситуацию в Украине.

Как уточнил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время переговоров, в частности, будут обсуждаться перспективы продолжения работы в "нормандском формате".

По словам спецпредставителя США по вопросам украинских переговоров Курта Волкера, на следующей неделе представители США, Германии и Франции проведут очередной раунд консультаций по "нормандскому формату". Волкер также подтвердил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

7 августа Президенты Украины Владимир Зеленский и Российской Федерации Владимир Путин договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата".

Перед тем в последний раз в "нормандском формате" встречались советники внешнеполитических ведомств стран - 13 июля в Париже. Тогда удалось договориться о бессрочном прекращении огня с 21 июля. Режим тишины продержался недолго. В частности, 6 августа под Павлополем российские оккупационные войска убили четырех украинских военнослужащих.

"Нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, России, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.