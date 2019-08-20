Площадь имени Немцова может появиться в Праге

Новости мира:Площадь перед посольством РФ в Праге хотят назвать в честь Немцова.

В столице Чехии собирают подписи под петицией, которая предлагает переименовать площадь перед посольством РФ в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом сообщает Радио Прага.

"В Праге продолжается сбор подписей под петицией за переименование площади "Под каштанами", где размещается посольство России. Ее предлагается назвать именем российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году", - говорится в сообщении.

По словам авторов петиции, переименование площади в честь погибшего политика будет означать, что Чешская Республика декларирует свою причастность к делу защиты прав человека и демократии в мире.

Инициаторы переименования площади уже обращались с этим предложением в мэрию Праги. Однако администрация предыдущего мэра Адрианы Крначевой идею не поддержала. Повторно предложение о переименовании было подано новому главе чешской столицы Зденеку Гржибу.