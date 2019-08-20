Литва готовится к запуску АЭС в Беларуси: закупит миллионы таблеток с йодом

Новости мира:Литва закупит миллионы таблеток с йодом из-за строительства АЭС в Беларуси.

Литва планирует закупить 4 миллиона йодосодержащих таблеток в связи со строительством атомной электростанции в соседней Беларуси.

Об этом заявил советник правительственного ведомства по управлению рисками и предотвращению кризисов Ауримас Лауцис, передает Новая газета Балтия.

«Позиция Литвы по распространению таблеток йода для всех, кто живет в пределах 100 километрах от электростанции, довольно решительная. Даже в Беларуси такие таблетки будут распространяться среди тех, кто живет на расстоянии 30 километров от АЭС. В Бельгии йодосодержащие медикаменты раздают жителям 20-километровой зоны вокруг АЭС, а в Финляндии - пятикилометровой», - рассказал Лауцис.

Йодосодержащие медикаменты планируется закупить еще до осени, когда Белорусскую АЭС введут в эксплуатацию. Переговоры о закупке ведутся с Австрией. Сумма сделки составит около миллиона евро. Австрийские производители даже согласились снизить затраты на упаковку таблеток.

Как известно, таблетки с йодом помогают уменьшить накопление радиоактивного излучения в щитовидной железе.

Белорусская АЭС строится в 50 километрах от столицы Литвы - Вильнюса.