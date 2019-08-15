Радиация на границе с Россией была зафиксирована в Норвегии

Новости мира:Норвежский департамент по вопросам ядерной безопасности зафиксировал радиоактивный йод на границе с Россией.

Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) анализирует микроскопические количества радиоактивного йода, обнаруженные в воздухе на севере страны через несколько дней после взрыва при испытании ракетного двигателя в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Российское государственное ядерное агентство "Росатом" заявило в субботу, что пять человек, погибших в результате взрыва, были его сотрудниками, а авария произошла при выполнении работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением "изотопных источников питания".

DSA заявила, что обнаружила радиоактивный йод на своей воздушной фильтростанции в Сванховде, что у российской границы.

Образцы были собраны в период 9-12 августа, а авария в Архангельской области на севере России произошла 8 августа, говорится в сообщении.

"В настоящее время невозможно определить, связано ли последнее выявление йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе. DSA продолжает делать частые выборки и анализировать", - отметили в DSA.

Такие измерения радиации не является необычными для Норвегии, поскольку станции мониторинга проявляют радиоактивный йод примерно шесть-восемь раз в год, а источник, как правило, неизвестен.

Уровень радиации в российском городе Северодвинске 8 августа после аварии увеличился в 16 раз. Власти заявили, что проводили ракетные испытания на морской платформе. По данным оборонного ведомства РФ, взрыв произошел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на полигоне под Неноксой.

Соединенные Штаты считают, что взрыв был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

В ночь на субботу, 10 августа, госкорпорация Росатом впервые официально признала, что взрыв в Архангельской области в середине этой недели произошел на установке с источником радиации. Пять сотрудников погибли, еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Эксперты предполагают, что в Белом море могли проходить испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».