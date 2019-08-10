"Росатом" подтвердил: в Архангельской области взорвалась ракета

Взрыв в Архангельской области произошел из-за испытания ракеты.

Возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести", - говорится в заявлении.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, но была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сообщили в департаменте.

Уточняется, что "имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий". Прощание с погибшими состоится в понедельник, 12 августа. По словам представителя Росатома, "финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации "Росатом".

Ранее российские СМИ информировали со ссылкой на источники о взрывах и пожаре на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса в Архангельской области. На территории Нёнокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России. После случившегося район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час.

В субботу "Росатом" официально заявил, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области РФ, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и еще трое пострадали.

В свою очередь, американские эксперты предположили, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, поскольку при взрыве ракеты с жидкостным двигателем, о котором утверждают власти РФ, не могло бы произойти выброса радиации.