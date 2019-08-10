Скачать
Суббота, 10.08.2019
В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию
Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию

"Росатом" подтвердил: в Архангельской области взорвалась ракета

"Росатом" подтвердил: в Архангельской области взорвалась ракета
18:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Взрыв в Архангельской области произошел из-за испытания ракеты.

Возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести", - говорится в заявлении.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, но была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сообщили в департаменте.

Уточняется, что "имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий". Прощание с погибшими состоится в понедельник, 12 августа. По словам представителя Росатома, "финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации "Росатом".

Ранее российские СМИ информировали со ссылкой на источники о взрывах и пожаре на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса в Архангельской области. На территории Нёнокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России. После случившегося район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час.

СМИ: В Архангельской области могла взорваться ракета с ядерной установкой

В субботу "Росатом" официально заявил, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области РФ, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и еще трое пострадали.

В свою очередь, американские эксперты предположили, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, поскольку при взрыве ракеты с жидкостным двигателем, о котором утверждают власти РФ, не могло бы произойти выброса радиации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взрыв, Росатом, Архангельская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
04 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления в прозе
05 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести
Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести
Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
Сестер Хадид ограбили на отдыхе
Сестер Хадид ограбили на отдыхе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь