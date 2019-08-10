СМИ: В Архангельской области могла взорваться ракета с ядерной установкой

Взрыв на полигоне в РФ связан с неудачным испытанием ракеты с ядерной установкой.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области России, при котором погибли сотрудники Росатома и Минобороны РФ, мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

Как пишет НВ со ссылкой на Reuters, американские эксперты отмечают, что авария произошла, скорей всего, при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году.

Россия называет ракету 9М730 Буревестник, НАТО обозначает ее как SSC-X-9 Skyfall.

Эксперты подтвердили, что взрыв жидкого ракетного топлива может привести к выбросу радиации.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа в разговоре с Reuters на условиях анонимности сказал, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об аварии с российской ракетой. Однако источник выразил "глубокие сомнения" в правдивости версии, представленной Москвой.

"Это напоминает нам о цепи событий, связанных с Чернобылем, и заставляет задаться вопросом о том, что имеет первостепенное значение для Кремля – благосостояние русского народа или сохранение власти и контроль над… коррупционными потоками", — говорит источник.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о крылатой ракете с ядерной установкой в марте 2018 года во время выступления с речью в Совете Федерации. По его словам, успешные испытания ракеты прошли в конце 2017 года.

Путин тогда заявил, что ракета имеет "неограниченную дальность" полета и непобедима перед "всеми существующими и будущими системами ПРО и ПВО".

Напомним, 8 августа на территории воинской части возле Северодвинска Архангельской области России произошел взрыв и пожар. В Минобороны РФ сообщили, что взрыв на территории военного полигона произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По официальным данным российских властей, погибли два человека и шесть получили ранения.

Администрация Северодвинска сообщила о "краткосрочном повышении радиационного фона" после взрыва.