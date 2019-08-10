Скачать
Суббота, 10.08.2019
Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный
В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный
Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей
Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей
Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру
Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру

СМИ: В Архангельской области могла взорваться ракета с ядерной установкой

СМИ: В Архангельской области могла взорваться ракета с ядерной установкой
15:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Взрыв на полигоне в РФ связан с неудачным испытанием ракеты с ядерной установкой.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области России, при котором погибли сотрудники Росатома и Минобороны РФ, мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

Как пишет НВ со ссылкой на Reuters, американские эксперты отмечают, что авария произошла, скорей всего, при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году.

Россия называет ракету 9М730 Буревестник, НАТО обозначает ее как SSC-X-9 Skyfall.

Эксперты подтвердили, что взрыв жидкого ракетного топлива может привести к выбросу радиации.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа в разговоре с Reuters на условиях анонимности сказал, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об аварии с российской ракетой. Однако источник выразил "глубокие сомнения" в правдивости версии, представленной Москвой.

"Это напоминает нам о цепи событий, связанных с Чернобылем, и заставляет задаться вопросом о том, что имеет первостепенное значение для Кремля – благосостояние русского народа или сохранение власти и контроль над… коррупционными потоками", — говорит источник.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о крылатой ракете с ядерной установкой в марте 2018 года во время выступления с речью в Совете Федерации. По его словам, успешные испытания ракеты прошли в конце 2017 года.

Путин тогда заявил, что ракета имеет "неограниченную дальность" полета и непобедима перед "всеми существующими и будущими системами ПРО и ПВО".

В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный

Напомним, 8 августа на территории воинской части возле Северодвинска Архангельской области России произошел взрыв и пожар. В Минобороны РФ сообщили, что взрыв на территории военного полигона произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По официальным данным российских властей, погибли два человека и шесть получили ранения.

Администрация Северодвинска сообщила о "краткосрочном повышении радиационного фона" после взрыва.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Взрыв, Архангельская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
04 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
05 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск: как это было в 2014
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск
В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо
В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо
Взрыв бензовоза в Танзании: 57 погибших
Взрыв бензовоза в Танзании: 57 погибших
В Сумской области проходит международный рок-фестиваль &quot;Восток-Рок&quot;
В Сумской области проходит международный рок-фестиваль "Восток-Рок"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь