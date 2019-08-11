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В Сарове объявили траур по погибшим от взрыва под Архангельском

В Сарове объявили траур по погибшим от взрыва под Архангельском
23:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

В Сарове объявлен траур по погибшим от взрыва сотрудникам Росатома.

В Сарове объявлен траур в связи с гибелью сотрудников Росатома в результате взрыва на полигоне под Архангельском.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

"В городе Саров Нижегородской области объявлен траур в связи с гибелью сотрудников Росатома в результате взрыва в Архангельской области. Так распорядился глава городской администрации Алексей Голубев. С 13 часов сегодняшнего дня и до конца завтрашнего дня, по его словам, должны быть приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В постановлении говорится, что это связано с гибелью сотрудников при выполнении задания государственного значения. Какого именно задания, не уточняется", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу, 10 августа, госкорпорация Росатом впервые официально признала, что взрыв в Архангельской области в середине этой недели произошел на установке с источником радиации. Пять сотрудников погибли, еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Эксперты предполагают, что в Белом море могли проходить испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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Россия, Взрыв, Радиация, Траур, РФ, Росатом.
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