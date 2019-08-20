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Первому растаявшему леднику открыли памятник

Первому растаявшему леднику открыли памятник
08:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: NASA

Новости мира:В Исландии почтили память ледника, растаявшего из-за изменения климата.

В Исландии установили мемориальную доску леднику Окьекудль (Ок), который не выдержал изменения климата.

Об этом сообщает ВВС.

В церемонии почтения памяти ледника приняли участие премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир, министр окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон, а также экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

«Ок – первый исландский ледник, который утратил статус ледника. Как ожидается, в следующие 200 лет такая же участь может постигнуть все наши ледники. Этот памятник является признанием того, что мы знаем, что творится и что нужно сделать», - указывается на доске.

Гренландия установила рекорд по таянию ледников: 12,5 млрд тонн льда за день

Исландский гляциолог Оддур Сигурдссон, который фотографировал ледники страны в течение последних 50 лет, еще в 2003 году заметил, что снег на Окьекудле тает быстрее, чем может накапливаться. А в 2014 году Сигурдссон объявил об исчезновении ледника, которому было почти 700 лет.

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Экология, Европа, Ледник, Исландия, Климат, Окьекудль.
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