Пожар на греческом острове: часть поселка эвакуирована

Новости мира:В стране объявлены самые высокие четвертый и пятый уровень пожарной опасности.

Вследствие лесного пожара на греческом острове Саламина эвакуировали часть поселка.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Греческие органы частично эвакуировали поселок на острове Саламина во вторник, в то время как пожарные тушат пламя поблизости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар вспыхнул у поселка Каки Вигла, в результате чего пожарные решили эвакуировать людей.

Сейчас его пытаются потушить 20 пожарных с помощью вертолета.

Ранее из-за масштабного пожара на греческом острове Эвбея эвакуировали монастырь.