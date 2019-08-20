Пожар на греческом острове: часть поселка эвакуирована

Вследствие лесного пожара на греческом острове Саламина эвакуировали часть поселка.
Об этом сообщает Ekathimerini.
"Греческие органы частично эвакуировали поселок на острове Саламина во вторник, в то время как пожарные тушат пламя поблизости", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пожар вспыхнул у поселка Каки Вигла, в результате чего пожарные решили эвакуировать людей.
Сейчас его пытаются потушить 20 пожарных с помощью вертолета.
Ранее из-за масштабного пожара на греческом острове Эвбея эвакуировали монастырь.