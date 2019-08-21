В нидерландском городе Штайн водитель отказался перевозить женщину в никабе

Новости мира:Водитель автобуса отказался продолжать движение, пока женщина в никабе не откроет лицо.

С 1 августа в Нидерландах начал действовать запрет на ношение никаба, паранджи и других предметов одежды, закрывающие лицо в общественных местах.

Отмечается, что это первый инцидент после начала действия запрета. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 150 евро. Об этом сообщает NOS.

"Водитель дважды попросил женщину в никабе показать лицо или выйти из автобуса. Когда она этого не сделала, он отказался ехать дальше и вызвал полицию", - говорится в сообщении.

После разговора с полицией женщина добровольно вышла из автобуса. Действия водителя не соответствовали правилам компании. Водитель вправе попросить женщину в никабе выйти из автобуса, но не мог прекратить движение, если она этого не сделает.

Но в случае с автобусом полиция решила не накладывать штраф, только устное предупреждение.