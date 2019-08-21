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Глава МИД Германии призвал к диалогу с РФ по Донбассу

Глава МИД Германии призвал к диалогу с РФ по Донбассу
09:43 Сегодня Телеграф Украинская Правда pixabay.com

Новости мира:Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с РФ касательно Донбасса.

Министр иностранных дел Германии Гейко Маас имеет "принципиально разные позиции с Россией по многим вопросам", но выступает за диалог.

Такое заявление он сделал 21 августа в Берлине перед отъездом в Москву, передает "Радио Свобода".

В Москве Маас должен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Глава МИД Германии призвал Москву играть конструктивную роль в восстановлении мирных переговоров в Украине, где уже 5 лет продолжается российская агрессия.

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"Мы надеемся на свет в конце туннеля, когда речь идет о вопросах прекращения огня, отвода сил и имплементацию Минских соглашений. Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действий, иначе люди и дальше будут погибать в этом конфликте", – заявил Маас, говоря о режиме тишины на Донбассе.

"Нам нужен прямой и открытый диалог", – считает он.

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Донбасс, ВСУ, Сергей Лавров, МИД Германии, АТО, ООС, Гейко Маас.
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