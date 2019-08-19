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Меркель: Германия готова к Brexit без соглашения

Меркель: Германия готова к Brexit без соглашения
08:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Меркель заявляет, что Германия готова к выходу Великобритании из Евросоюза без договора.

Для правительства Германии выход Великобритании из Евросоюза без договора не станет неожиданностью.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня во время дня открытых дверей в немецком правительстве в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

"Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет…Однако я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение", - сказала канцлер.

По ее словам, будет лучше, если Великобритания выйдет из ЕС с договором.

"Но если нет, мы готовы и к другим вариантам", - добавила глава правительства Германии.

Ранее вступивший в должность премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже если придется покинуть Евросоюз без договора.

Меркель сообщила, что в ближайшую среду Джонсон посетит Берлин.

"Мы рады любому визиту. Нужно общаться и искать решения", - резюмировала Меркель.

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При этом лидер британских лейбористов Джереми Корбин полагает, что правительство страны не имеет полномочий на "Брекзит" без соглашения с Брюсселем.

Об этом Корбин написал 14 августа в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам британского парламента. Политик намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию, в частности, инициировав голосование о доверии Джонсону.

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Германия, Ангела Меркель, Великобритания, ФРГ, Борис Джонсон, Brexit.
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