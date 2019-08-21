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Президент Литвы: Диалог с Москвой должен согласовываться со странами Балтии

Президент Литвы: Диалог с Москвой должен согласовываться со странами Балтии
10:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:По мнению президента Литвы отношения ЕС и России должны обсуждать не только страны Евросоюза, но и страны Балтии.

Глава Литовского государства Гитанас Науседа заявляет, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но говорит, что Вильнюс не обязательно последует его примеру.

Такое заявление во вторник в Таллине он сделал после того, как президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила убеждение, что отношения Европы с Россией должны обсуждать не только наиболее влиятельные страны Европейского союза, но и входящие в него страны Балтии.

"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова её логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - сказал Науседа журналистам после своего визита в Эстонию.

По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии.

"Россия, её агрессивное поведение в Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить своё поведение по отношению к Украине очевидны", - подчеркнул он.

Президент Литвы отметил, что Эстония так же понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.

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"И я действительно вижу, что это - один из приоритетов президента, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и чтобы с ними в эстонском обществе не обращались, как с людьми другого сорта", - сказал он.

12 июля Науседа вступил в должность президента Литвы. Он сменил на посту президента Литвы Далю Грибаускайте, которая занимала его с 2009 года.

Ранее он отмечал, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркивал, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.

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ЕС, Европа, РФ, Литва, Владимир Путин, Балтика, Гитанас Науседа.
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