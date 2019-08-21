Новый посол Франции: Париж поддерживает Украину

Новости мира:Новый посол Франции в Украине подтвердил, что Франция поддерживает сувернитет и целосность Украины.

Новоназначенный посол Франции Этьен де Монтень де Понсен заявил, что позиция Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна.

Об этом сообщили на сайте МИД Украины после вручения послом во вторник копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль.

"Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - отметил де Понсен.

Французский дипломат подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в ее международно признанных границах, подчеркнули в министерстве. Такая позиция, по его словам, основывается на принципах международного права.

Посол подтвердил настрой Франции, председательствующей в "Группе семи", продолжать оказывать поддержку и практическую помощь в осуществлении реформ в Украине.

Зеркаль подчеркнула особую роль Франции как члена нормандского формата в урегулировании конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией.

Президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят вернуть Россию в "Большую семерку" в 2020 году.