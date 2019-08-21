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В Хельсинки собирают протесты против прилета Путина

В Хельсинки собирают протесты против прилета Путина
16:20 Сегодня Телеграф Европейская правда pixabay.com

Новости мира:В Хельсинки пройдут, как минимум 4 акции протеста, власти созывают полицию с ближайших областей.

Из Москвы в Хельсинки вылетели два президентских самолета Ил-96, в одном из которых прибывает глава РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Yle.

Официальная часть встречи пройдет в президентском дворце, после чего состоится пресс-конференция. Позже президенты поедут ужинать на остров Суоменлинна.

По данным полиции, в Хельсинки пройдут минимум четыре акции протеста. По предварительным сведениям, в каждой из них будет участвовать по несколько десятков человек. Протестующих волнуют вопросы прав человека, сообщает старший комиссар полиции Хейкки Порола.

Полиция не говорит, какие организации созвали митинги, но есть сведения о том, что представители сообщества "Свободная Россия", молодежной организации Коалиционной партии и правозащитной организации Amnesty International соберутся в центре столицы.

Ожидается, что митинги пройдут в парке Эспланада и возле Посольства Российской Федерации на улице Техтаанкату.

В связи со встречей президентов в столицу для подкрепления прибыло несколько сотен полицейских из других регионов Финляндии.

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Временно будет перекрыт отрезок дороги, ведущей из аэропорта в Хельсинки. Торговая площадь и набережная в центре города закрыты весь день. Также перекрыты некоторые улицы рядом с президентским дворцом.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо сообщил, что темами обсуждения станут актуальные вопросы, в частности, акции протеста в Москве и взрыв возле Архангельска. Он также отметил, что "ситуация в Москве вызвала серьезные размышления".

В Кремле также хотят обсудить отношения России с Европейским Союзом в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС.

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Все по теме:

Хельсинки, ЕС, Россия, Финляндия, Владимир Путин, Саули Ниинистьо.
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