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Германия обвинила россиянина в незаконных поставках в РФ товаров на 1,8 млн евро

Германия обвинила россиянина в незаконных поставках в РФ товаров на 1,8 млн евро
16:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В ФРГ будут судить россиянина, передавшего РФ товаров военного назначения.

Федеральная прокуратура Германии 13 августа 2019 года подала в суд в Гамбурге обвинительный акт в отношении гражданина России Владимира Д., которого обвиняет в нарушении закона при поставке военным РФ товаров для использования в авиакосмической сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Россиянина обвиняют по 8 эпизодам. В период с сентября 2014 по июнь 2018 он передал товаров на общую сумму 1 832 900 евро.

Товар был в двух случаях горячими изостатическими прессами, которые применяются, в частности, для сжатия заготовок в аэрокосмической промышленности и поэтому внесены в Приложение I к Регламенту ЕС относительно двойного использования № 428/2009.

Экспорт таких товаров в Россию запрещен согласно санкциям, если они могут быть назначены полностью или частично для военных целей или для военного конечного потребителя.

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Чтобы обойти экспортный контроль, Владимир Д. менял получателей, подавал фальшивые документы и совершал технические манипуляции с товаром.

В период с марта по май 2018 года он незаконно ввел в эксплуатацию один из горячих изостатических прессов, которые поставлял в Россию.

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ЕС, Прокуратура, ФРГ, Россия, Суд, Европа.
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