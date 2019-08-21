Германия обвинила россиянина в незаконных поставках в РФ товаров на 1,8 млн евро

Новости мира:В ФРГ будут судить россиянина, передавшего РФ товаров военного назначения.

Федеральная прокуратура Германии 13 августа 2019 года подала в суд в Гамбурге обвинительный акт в отношении гражданина России Владимира Д., которого обвиняет в нарушении закона при поставке военным РФ товаров для использования в авиакосмической сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Россиянина обвиняют по 8 эпизодам. В период с сентября 2014 по июнь 2018 он передал товаров на общую сумму 1 832 900 евро.

Товар был в двух случаях горячими изостатическими прессами, которые применяются, в частности, для сжатия заготовок в аэрокосмической промышленности и поэтому внесены в Приложение I к Регламенту ЕС относительно двойного использования № 428/2009.

Экспорт таких товаров в Россию запрещен согласно санкциям, если они могут быть назначены полностью или частично для военных целей или для военного конечного потребителя.

Чтобы обойти экспортный контроль, Владимир Д. менял получателей, подавал фальшивые документы и совершал технические манипуляции с товаром.

В период с марта по май 2018 года он незаконно ввел в эксплуатацию один из горячих изостатических прессов, которые поставлял в Россию.