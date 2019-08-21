Президенты Финляндии и России обсудили Украину

Новости мира:Президенты Финляндии и России провели встречу в Хельсинки, на которой обсудили Украину.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо после переговоров с главой РФ заявил, что с целью урегулирования ситуации на востоке Украины продолжается выполнение "определенной работы", и он готов поддерживать такое развитие ситуации.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", - отметил он.

Ниинистьо сказал, что они с Путиным наметили перспективные новые сферы сотрудничества, в частности по обращению с отходами.

"Мы считаем наши достижения в этой сфере достаточно позитивными. Мы и раньше говорили о полигоне опасных отходов "Красный бор", но сейчас мы говорили об обращении в целом", - сказал он.

Путин заверил, что серьезно воспринимает этот вызов, говорит Ниинистьо. Финский лидер отметил, что Хельсинки способствовало решению вернуть Россию в ПАСЕ.

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Путин отметил, что 21 августа завершился процесс построения трубопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.

"Проинформировал господина президента о проблеме юго-востока Украины", - сказал лидер РФ.

Ниинистьо в сентябре совершит официальный визит в Украину.