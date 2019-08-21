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Возвращение РФ в G7: Джонсон заявил о солидарности с позицией Германии

Возвращение РФ в G7: Джонсон заявил о солидарности с позицией Германии
23:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Британия тоже против возвращения России в G7.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не поддерживает возвращение Москвы в клуб высокоразвитых государств - "Большой семерки".

Об этом сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос о возвращении РФ в G7, Джонсон заявил, что его еще нужно убедить, что это правильно, чтобы Москва вновь присоединилась к G7.

"Это один из вопросов, где Великобритания и Германия соглашаются, и на этом все", - заявил Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщалось, германское правительство не поддерживает предложение американского президента Дональда Трампа вернуть РФ в "Большую семерку".

Трамп настроен вернуть Россию в G8

Участие РФ в клубе развитых стран мира, что до 2014 года собирался в формате G8, прекратили в ответ на аннексию Крыма. С тех пор клуб вернулся к предыдущему формату - G7.

Членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года.

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Германия, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, G8, G7.
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