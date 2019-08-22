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Эстонская оппозиция на следующей неделе намерена выразить недоверие премьеру

Эстонская оппозиция на следующей неделе намерена выразить недоверие премьеру
00:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Недоверие премьеру Эстонии попытаются выразить 26 августа.

Фракция Партии реформ в Рийгикогу намерена выразить вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу на внеочередном заседании парламента в понедельник, 26 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы только что завершили работу над текстом и договорились с социал-демократами. Теперь начинаем собирать подписи", - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

"В тексте содержатся упреки, которые накопились у нас к Ратасу. Прежде всего, Юри Ратас, будучи премьер-министром, не смог обеспечить достойное управление Эстонией: когда работают некомпетентные министры, которые превышают свои полномочия, для них правовое государство ничего не значит. Кроме того, фактически были растрачены средства за счет будущего, и это планируют продолжать", - перечислила Каллас содержание вотума недоверия.

Председатель социал-демократов Индрек Саар сказал, что они сотрудничают с Партией реформ. "И у социал-демократов нет оснований доверять премьер-министру. Это касается того, как сформировано правительство и как им управляют", - сказал Саар.

Саар сказал, что если правительство все же устоит, то социал-демократы решат, как им дальше действовать в отношении министров Марта и Мартина Хельме.

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Поводом для возможного выражения недоверия стала неудачная попытка националистической партии EKRE, возглавляемой Хельме, отстранить руководителя полиции.

Оппозиционные Партия реформ (34) и Социал-демократическая партия (10) в парламенте имеют вместе 44 места из 101.

Кроме того, оппозицию обычно поддерживает независимый депутат Раймонд Кальюлайд. В коалиции центристов (25), EKRE (19) и "Отечества" (12) - 56 мандатов.

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Эстония, Партия реформ, Вотум недоверия, Юри Ратас.
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