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Экс-руководители МВД Эстонии призвали действующего министра уйти в отставку

Экс-руководители МВД Эстонии призвали действующего министра уйти в отставку
20:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Семь бывших глав МВД Эстонии призывают нынешнего министра подать в отставку.

Семь бывших министров внутренних дел Эстонии обратились к нынешнему главе МВД, лидеру Консервативной народной партии Марту Хельме (Mart Helme) с призывом подать в отставку в связи со скандалом вокруг руководителя департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера (Elmar Vaher).

Как сообщалось, правление крупнейшей в Эстонии оппозиционной партии Реформ на заседании в субботу приняло решение инициировать созыв внеочередного заседания парламента, на котором собираются выразить недоверие премьер-министру страны Юри Ратасу.

Решение реформистов вызвано скандалом вокруг главы департамента полиции и пограничной охраны Вахера, когда министр финансов Хельме (Martin Helme), замещавший на минувшей неделе своего отца, министра внутренних дел Хельме (Maht Helme), попытался отправить в отставку Вахера.

"Мы обращаемся к вам, так как беспокоимся за Эстонию. Действия и заявления последних дней вас и вашего сына и однопартийца, министра финансов Мартина Хельма (Martin Helme), наносят ущерб репутации и безопасности Эстонии. Вы перешли красную линию в Эстонии", - говорится в обращении, разосланном в воскресенье в СМИ.

По словам экс-министров, в Эстонии "неприемлемы методы немецких или советских следственных органов 1930-х годов". Однако, по мнению авторов заявления, именно так поступил министр финансов Мартин Хельме, сын главы МВД.

Они заявили, что Хельме-младший подготовил в письменной форме заявление об отставке Вахера и другие документы за подписью канцлера МВД Лаури Лунга. Однако последний уверяет, что никто с ним на эту тему не разговаривал.

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Хельме-младший обосновал свое решение об увольнении Вахера тем, что тот сообщил сотрудникам ведомства о возможных сокращениях личного состава в связи с ожидаемыми сокращениями государственного бюджета, хотя оснований для такого заявления не было.

"Такие действия характерны для репрессивной власти, которой нет места в Эстонии. К сожалению, вы также не осудили это поведение. Напротив, вы стали его оправдывать и защищать. В Эстонии нет места увольнению чиновников в интересах партийной политики", - пишут бывшие министры.

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По их мнению, добровольный уход главы МВД в отставку станет четким сигналом, что его поведение не стало новой нормой в Эстонии.

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Эстония, Март Хельме, Эльмар Вахер.
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