Посольство РФ обвиняет Эстонию в блокаде Донбасса

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте посольства РФ в Эстонской Республике.

Посольство России в Таллинне выразило сожаление по поводу решения МИД Эстонии не признавать паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей с 24 апреля 2019 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном во вторник комментарии посольства.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Уверены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в заявлении.

"Если в Таллинне действительно хотят помочь решению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, чтобы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусмотрено Минскими соглашениями", - отмечается в комментарии российского посольства.

Напомним, Эстония решила не признавать паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей Украины с 24 апреля этого года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ.

Также не признавать паспорта РФ, выданные в ЛДНР, призвала и Литва.