Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донецка и Луганска

Новости Украины: Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР".

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать выданные после 24 апреля жителям Донецка и Луганска паспорта Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте МИД Эстонии в понедельник, 5 августа.

По словам министра Урмаса Рейнсалу, это решение эстонской стороны является ответом на подписанный в апреле президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указ о предоставлении жителям Донецкой и Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке.

"Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в упрощенном порядке является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности на Восточной Украине. Это полностью противоречит духу Минских соглашений. Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение подобных устремлений России", - заявил он.

Напомним, в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.