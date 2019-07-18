Зеленский готовит ответ на паспортизацию Россией жителей ОРДЛО

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09:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.

Такое решение президент принял в связи с продлением ареста 24 украинским морякам, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

Украина может начать давать второе гражданство этническим украинцам из диаспоры

В то же время в Офисе Главы государства заявили, что этот указ направлен на украинских граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях, и подчеркнули, что такой шаг со стороны РФ создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало.

Ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Украины осуждает новую попытку российской власти по распространению упрощенного порядка принятия гражданства РФ украинскими гражданами Донецкой и Луганской областей

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Все по теме:

МИД, Диаспора, Гражданство, Владимир Зеленский, Этнические украинцы.
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