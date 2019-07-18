Украина может начать давать второе гражданство этническим украинцам из диаспоры

Новости Украины: Зеленский хочет предоставлять второе гражданство этническим украинцам из диаспоры.

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство – Украины.

Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах, сообщает Офис Президента.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

У президента отметили, что "с грустью и возмущением встретили известие" о решении суда в России, который продлил арест 24 украинским морякам.

Осудила команда Зеленского и подписание Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

"Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировали", – подытожили в ОП.

Напомним, президент РФ Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут получить паспорта РФ в упрощенном порядке.

Его новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.