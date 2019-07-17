РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса

Новости Украины: Президент РФ Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут получить паспорты РФ в упрощенном порядке.

Его новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ.

Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства РФ на всю Донецкую и Луганскую области Украины.

Этот указ наделяет правом получения гражданства России в упрощенном порядке жителей тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем центральных украинских властей.

Ранее, 24 апреля, Путин подписал указ № 183, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, "проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Этот документ был направлен на жителей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)".

Еще перед подписанием Путиным апрельского указа в Ростовской области подготовили всю инфраструктуру для приема заявлений от жителей территорий под контролем боевиков "ДНР" и "ЛНР" и выдачи им российских паспортов. После того как указ был подписан, начался ажиотаж, говорят собеседники СМИ в госструктурах, занимающихся вопросами миграции.

Появление президентского указа, расширяющего географию применения упрощенного порядка приема в гражданство РФ, собеседники объясняют тем, что российские власти столкнулись с проблемой. После того как начал работать указ № 183, в МВД посыпались заявления от граждан Украины, которые или проживают на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, или бежали из этих районов в Россию.