МИД Украины осудил новую волну "паспортизации ОРДЛО"

Новости Украины: МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса.

Министерство иностранных дел Украины осуждает новую попытку российской власти по распространению упрощенного порядка принятия гражданства РФ украинскими гражданами Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба министерства.

"МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такие действия РФ являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте.

В МИД рассматривают это действие как провокацию, сделанную в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации.

"Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины", - отметили в пресс-службе ведомства и отметили, что указы РФ о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

В МИД Украины требуют от российской стороны безотлагательной отмены всех агрессивных решения в отношении Украины и устранения их негативных последствий.

Также в министерстве отметили, что уже подготовлен на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины.

"Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в Минском процессе, зато начать выполнять взятые на себя обязательства", - сказано в сообщении.

Кроме того, в МИД Украины ожидают от международных партнеров непризнания этих российских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру.