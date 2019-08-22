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Итальянская оппозиция готова пойти на создание коалиции с "Движением пяти звезд"

Итальянская оппозиция готова пойти на создание коалиции с "Движением пяти звезд"
05:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Италии демократы предполагают формирование новой коалиции.

Оппозиционная Демократическая партия Италии заявила, что готова пойти на переговоры с Движением "5 звезд" по формированию нового правительства.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

"Демократическая партия, потенциально заинтересованная в формировании нового правительства с Движением "5 звезд", сделала первый шаг, согласившись на переговоры", - говорится в сообщении.

Председатель Демократической партии Никола Дзингаретти заявил, что рассматривает возможность разделения властей с Движением "5 звезд".

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Дзингаретти изложил условия, которые должны быть основой для возможной коалиции: "лояльное членство" в Евросообществе; предоставление ведущей роли парламента; экономическое развитие, основанное на экологической стабильности; изменение политики в отношении миграции, в соответствии с требованиями ЕС; изменение экономической политики для увеличения инвестиций; разблокирование законопроекта о бюджете.

При соблюдении этих требований демократы предполагают, что новая коалиция может создать.

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Италия, Движение 5 звезд, Демократическая партия Италии, Никола Дзингаретти.
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