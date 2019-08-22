Восьмилетний мальчик угнал машину родителей и разогнался до 140 км/час

Новости мира:В полицию обратилась мать мальчика, которая заметила, что он исчез вместе с машиной.

В регионе Северный Рейн-Вестфалия в Германии 8-летний мальчик ночью украл отцовскую машину и поехал кататься — на трассе он разогнался до 140 километров в час.

Об этом сообщила полиция города Зоест, пишет Громадське.

В полицию обратилась мать мальчика, которая заметила, что он исчез вместе с машиной. В то же время его нашли на автобане, припаркованным на обочине — он включил аварийный сигнал и выставил предупредительный треугольник.

Оказалось, что мальчик, который украл Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач, разогнался до 140 км в час, после чего стал плохо справляться с управлением, поэтому решил остановиться.

Когда к парню обратились полицейские, он сказал им: «Я просто хотел немного покататься».После этого он расплакался. Мать рассказала, что сын регулярно занимается картингом, а также она призналась, что на частной территории он уже управлял настоящим автомобилем. В результате инцидента никто не пострадал.