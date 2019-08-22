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Восьмилетний мальчик угнал машину родителей и разогнался до 140 км/час

Восьмилетний мальчик угнал машину родителей и разогнался до 140 км/час
08:29 Сегодня Телеграф УНИАН фото Polizei NRW Soest

Новости мира:В полицию обратилась мать мальчика, которая заметила, что он исчез вместе с машиной.

В регионе Северный Рейн-Вестфалия в Германии 8-летний мальчик ночью украл отцовскую машину и поехал кататься — на трассе он разогнался до 140 километров в час.

Об этом сообщила полиция города Зоест, пишет Громадське.

В полицию обратилась мать мальчика, которая заметила, что он исчез вместе с машиной. В то же время его нашли на автобане, припаркованным на обочине — он включил аварийный сигнал и выставил предупредительный треугольник. 

Оказалось, что мальчик, который украл Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач, разогнался до 140 км в час, после чего стал плохо справляться с управлением, поэтому решил остановиться.

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Когда к парню обратились полицейские, он сказал им: «Я просто хотел немного покататься».После этого он расплакался. Мать рассказала, что сын регулярно занимается картингом, а также она призналась, что на частной территории он уже управлял настоящим автомобилем. В результате инцидента никто не пострадал.

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Германия, ЕС, Автомобиль, Полиция, Подросток.
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