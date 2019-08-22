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Правозащитники Польши обжаловали рассисткое объявление за украинцев

Правозащитники Польши обжаловали рассисткое объявление за украинцев
11:44 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости мира:В польском ресторане сделали рассисткое и ксенофобское объявление, правозащитники обещают подать на владельца ресторана в суд.

Правозащитники из Центра отслеживания расистского и ксенофобского поведения (Польша) написали в прокуратуру заявление по поводу размещенного в интернете объявления одного из гданьских ресторанов. Об этом сообщает украинская служба Радио Польши. В объявлении владельцы заведения написали, что ищут поваров, но сделали ограничения для граждан Украины: "ноль украинцев или подобных" (пол. "zero Ukraińców czy innych podobnych").

Вскоре после размещения текста польские правозащитники отметили, что напишут на владельца ресторана заявление в прокуратуру о возможном публичном призыве к ненависти на национальной почве. Проинформирована также Инспекция труда.

В то же время адвокат бизнесмена Лукаш Ковальский объяснил, что объявление "является проявлением необдуманного решения только одного человека", а не всех работников ресторана, и добавил: "Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующее извинение". По словам адвоката, инцидент вызвал волну возмущения. Предпринимателю, в частности, угрожали сжечь заведение.

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Отмечается, что нарушителям, которые призывают к ненависти на национальной почве, в Польше грозит до 2 лет тюрьмы. В Польше с начала года легально трудоустроились 644 тысяч иностранцев, из которых 484 тысяч – граждан Украины. По словам представителя Заведения социального страхования Войцеха Андрусевича, почти все работники трудоустроены легально – по договору поручения, а 3% оформляют свою предпринимательскую деятельность.

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Польша, Прокуратура, Трудоустройство, Эмигранты.
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