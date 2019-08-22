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Литва определилась с кандидатом в еврокомиссары

Литва определилась с кандидатом в еврокомиссары
13:18 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Парламент Литвы делегирует в еврокомиссары кандидата от правящей партии Виргиниюса Синкявичюса.

Парламент Литвы в четверг утвердил кандидатуру министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса в члены Еврокомиссии. Об этом сообщает  портал Delfi.

За это решение проголосовали 89 членов Сейма, против было десять, шесть политиков воздержались.

Синкявичюса в еврокомиссары делегирует правящий Литовский союз крестьян и зеленых. Его кандидатуру утвердили правительство и президент Гитанас Науседа.

"Я хочу быть кандидатом всей Литвы. Это важно для меня как для политика, человека, а, главное, представителя поколения независимой Литвы", - сказал на заседании Сейма Синкявичюс.

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28-летний Виргиниюс Синкявичюс занимает должность министра с 2017 года, он работал в государственных компаниях "Аэропорты Литвы", "Почта Литвы", в учреждении Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литву"), а также участвовал в программе "Создавай для Литвы".

Новый состав Еврокомиссии начнет работу в ноябре. Сейчас в состав Еврокомиссии от Литвы входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис.

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ЕС, Европа, Литва, Виргиниюс Синкявичюс.
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