Бывшему королю Испании сделают операцию на сердце

Новости мира:Бывшему королю Испании Хуану Карлосу сделают операцию на сердце на этой неделе.

Операция назначена на субботу, 24 августа. Она пройдет в больнице, расположенной недалеко от Мадрида, сообщает агентство ЭФЭ в четверг.

Решение о проведении операции было принято врачами после ежегодного планового медицинского осмотра, который состоялся в июне.

Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа, при этом формально сохранив королевский титул. Сын Хуана Карлоса взошел на трон как Филипп VI.

Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле прошлого года он перенес операцию по замене протеза в правом колене.