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В ЕС намерены ужесточить ограничения по использованию технологий распознавания лиц

В ЕС намерены ужесточить ограничения по использованию технологий распознавания лиц
01:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости мира:В ЕС работают над законом, который ограничит использование технологии распознавания лиц.

Европейская комиссия хочет ужесточить закон по использованию персональных данных граждан. Новый законопроект обяжет правоохранительные органы и компании уведомлять людей о том, когда, как и с какой целью будут использоваться их данные, собранные с помощью технологии распознавания лиц.

Согласно изданию Financial Times, Европейская комиссия работает над законом, который предоставит гражданам информацию о том, как и когда они будут использоваться. Эти правила будут применяться как к компаниям, так и к полиции.

Общее положение ЕС о защите данных (GDPR) уже запрещает сбор конфиденциальных биометрических данных, которые могут быть использованы для идентификации личности, объясняет Financial Times. Но изменения в законодательстве сделают ограничения более строгими. Согласно информации издания, новые правила будут направлены на "установление мировых стандартов регулирования ИИ".

В ЕС в прошлом использование системы распознавания лиц было ограничено. Еще в 2016 году Facebook отказался от технологии в приложении "Моменты", после того как столкнулся с проблемами с европейскими законами. Тем не менее, Google Photos представил свою функцию группировки лиц, а недавний отчет показал, что камеры слежения в Лондоне используют распознавание лиц.

Google, Intel и Microsoft: сервисы объединятся для защиты пользовательских данных

Новый президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в течение первых 100 дней своего пребывания в должности она представит законопроект, которое обеспечит "скоординированный европейский подход к человеческим и этическим последствиям ИИ", отмечает Financial Times.

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ЕС, Еврокомиссия, Персональные данные, Распознавание лиц, GDPR.
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