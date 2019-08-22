Google, Intel и Microsoft: сервисы объединятся для защиты пользовательских данных

Новости технологии:Популярные сервисы обеспокоились безопасностью пользователей.

Google, Microsoft и Intel и вместе с еще семью компаниями организовали консорциум по защите данных пользователей (Confidential Computing Consortium).

Вместе с Intel, Google и Microsoft над безопасностью пользователей будут трудиться Alibaba Cloud, Arm, Baidu, IBM, Red Hat, Swisscom и Tencent. Цель организации продвижение конфиденциальных вычислений, общих стандартов работы с открытым исходным кодом и лучшей защиты данных.

В планах консорциума завершить три проекта. Intel работает над инструментами для разработчиков (SDK), которые помогут защитить код и информацию от вскрытия и модификации на аппаратном уровне. Microsoft трудится над платформой, которая позволит писать код для запуска приложений в Безопасной среде исполнения. Red Hat Enarx работает над платформой для создания "безсерверных" приложений.

Ранее сообщалось, что Google будет помогать пользователям с грамматикой. Сервисы Gmail будут с помощью искусственного интеллекта исправлять грамматические ошибки пользователей.