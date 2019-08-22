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Google, Intel и Microsoft: сервисы объединятся для защиты пользовательских данных

Google, Intel и Microsoft: сервисы объединятся для защиты пользовательских данных
11:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии:Популярные сервисы обеспокоились безопасностью пользователей.

Google, Microsoft и Intel и вместе с еще семью компаниями организовали консорциум по защите данных пользователей (Confidential Computing Consortium).

Вместе с Intel, Google и Microsoft над безопасностью пользователей будут трудиться Alibaba Cloud, Arm, Baidu, IBM, Red Hat, Swisscom и Tencent. Цель организации продвижение конфиденциальных вычислений, общих стандартов работы с открытым исходным кодом и лучшей защиты данных.

В планах консорциума завершить три проекта. Intel работает над инструментами для разработчиков (SDK), которые помогут защитить код и информацию от вскрытия и модификации на аппаратном уровне. Microsoft трудится над платформой, которая позволит писать код для запуска приложений в Безопасной среде исполнения. Red Hat Enarx работает над платформой для создания "безсерверных" приложений.

Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут "залогиниться"

Ранее сообщалось, что Google будет помогать пользователям с грамматикой. Сервисы Gmail будут с помощью искусственного интеллекта исправлять грамматические ошибки пользователей.

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Все по теме:

Google, Microsoft, Intel, Защита данных, Объединение сервисов, Confidential Computing Consortium.
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