Словения строит на границе с Хорватией стену для сдерживания мигрантов

Новости мира:Словения строит дополнительные заборы на границе, чтобы сдержать приток мигрантов.

Словения начала работу над возведением дополнительного забора вдоль ее южной границы с Хорватией, благодаря которому намерена предотвратить рост количества мигрантов, незаконно въезжающих в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция Словении зарегистрировала 7415 нелегальных мигрантов за первые семь месяцев этого года, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В прошлом месяце правительство подписало контракт с сербской фирмой Legi-SGS на установление 40-километрового забора на границе с Хорватией. После завершения этого участка общая длина забора составит 219 километров и охватит почти треть словенской границы с Хорватией. Общая сухопутная и морская граница Словении составляет 1370 км.

"Забор будет временно возведен в районах, где необходимо предотвратить незаконное пересечения государственной границы и обеспечить безопасность людей и их имущества", - заявила пресс-секретарь министерства внутренних дел.

Точный план и место возведения забора не будут обнародованы.

Словения впервые начала строить пограничный забор во время миграционного кризиса 2015 года, когда за полгода через страну прошло около полумиллиона нелегальных мигрантов.

Этот новый забор высотой около 2,5 метров возводится на берегу реки Колпа, проходящей между Словенией и Хорватией.