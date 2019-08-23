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День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)

День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
16:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Премьер Британии поздравил украинцев с Днем независимости словами ”Слава Украине”.

Премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон поздравил украинцев с 28-й годовщиной Дня независимости словами ”Слава Украине”.

Об этом Джонсон заявил в видепоздравлении вместе с британскими политиками, обнародованном посольством Украины в Великобритании в социальной сети Facebook.

Они продекламировали слова известной песни Тараса Петриненко ”Украина”.

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В частности, текст песни на украинском языке зачитали председатель Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл, посол Великобритании в Украине в 2002-2006 годах Роберт Бринкли, член Палаты общин, экс-министр обороны Майкл Фэллон, член Палаты лордов, баронесса Элисон Сатти, член палаты общин Джон Гроган, член палаты лордов, граф Оксфордский и Асквитский, член палаты общин Джонатан Джаногли, менеджер Украинского форума в Королевском институте международных дел Орыся Луцевич, директор по вопросам исследований Общества Генри Джексона Эндрю Фксолл и член Палаты общин Полин Летем.

После этого Джонсон сказал: ”Слава Украине!”, а украинские дипломаты ответили: ”Героям слава!”.

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Великобритания, День Независимости, Борис Джонсон.
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