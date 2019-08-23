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Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет

Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
13:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленсий подчеркул, что Украина является открытым государством и каждый в праве сам решать, в каком торжестве принимать участие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы на День Независимости имеют полное право участвовать в том шествии, в котором хотят.

Об этом он сказал журналистам в рамках международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве.

«У нас есть День Независимости Украины, и это самое главное, и нет альтернативы этому дню и этому названию - это День Независимости Украины», - заявил он.

«Мы объединяем Украину? Я думаю, что это самое главное - хотят люди идти (на День Независимости)? Они должны идти, потому что они хотят, это самое главное - у нас открытая страна», - добавил президент.

9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

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Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примут участие президент Зеленский и руководство государства.

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День Независимости, Президент, Крещатик, Владимир Зеленский, АТО.
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