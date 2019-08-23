В ВСУ объяснили цель Шествия достоинства: демонстрация сил, без потери военной мощи

Новости Украины:Техники на Крещатике в этом году не будет с целью "сохранения финансового ресурса, чтобы не снизить боеспособность".

В Вооруженных силах Украины объяснили цель формата проведения в День независимости на Крещатике Шествия достоинства без привлечения военной техники.

Об этом на брифинге на Майдане Незалежности сказал генерал-лейтенант, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олег Грунтковский.

"В мероприятиях по случаю 28-й годовщины Дня независимости Украины будут участвовать военнослужащие всех видов и родов Вооруженных сил Украины. Сегодня состоится тренировка, а 24 августа примут участие лучшие военнослужащие, представители видов войск - это будут сводные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск", - сказал он.

Генерал-лейтенант напомнил, что формат проведения по сравнению с прошлыми годами изменился, и военная техника не будет привлекаться к участию в мероприятии. "Было принято решение с целью сохранения финансового ресурса, с целью сохранения техники, чтобы не уменьшить боеспособность, провести мероприятие в таком формате, который вы будете видеть. Это награждение, и это не военный парад, а это будет просто шествие", - отметил он.

Также в мероприятиях примут участие военнослужащие - участники боевых действий и герои Украины, воевавшие на Донбассе. "Они тоже будут представлять отдельное подразделение, сводное подразделение", - добавил Грунтковский.

Кроме того, по его убеждению, в формат проведения мероприятий ко Дню независимости ежегодно нужно вносить определенные изменения. "В событиях, которые будут происходить, вы увидите, что мы тоже показываем, что Вооруженные силы есть, что они защищают наше государство, и лучшие представители представлены на Майдане Незалежности", - заявил он.

При этом генерал-лейтенант поддерживает позицию, что люди, а не военная техника, должны быть главными на параде. "Государство, прежде всего, представляет народ, представляют конкретные люди", - сказал он.