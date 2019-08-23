Скачать
Пятница, 23.08.2019
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа

В ВСУ объяснили цель Шествия достоинства: демонстрация сил, без потери военной мощи

В ВСУ объяснили цель Шествия достоинства: демонстрация сил, без потери военной мощи
03:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Техники на Крещатике в этом году не будет с целью "сохранения финансового ресурса, чтобы не снизить боеспособность".

В Вооруженных силах Украины объяснили цель формата проведения в День независимости на Крещатике Шествия достоинства без привлечения военной техники.

Об этом на брифинге на Майдане Незалежности сказал генерал-лейтенант, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олег Грунтковский.

"В мероприятиях по случаю 28-й годовщины Дня независимости Украины будут участвовать военнослужащие всех видов и родов Вооруженных сил Украины. Сегодня состоится тренировка, а 24 августа примут участие лучшие военнослужащие, представители видов войск - это будут сводные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск", - сказал он.

Генерал-лейтенант напомнил, что формат проведения по сравнению с прошлыми годами изменился, и военная техника не будет привлекаться к участию в мероприятии. "Было принято решение с целью сохранения финансового ресурса, с целью сохранения техники, чтобы не уменьшить боеспособность, провести мероприятие в таком формате, который вы будете видеть. Это награждение, и это не военный парад, а это будет просто шествие", - отметил он.

День Независимости: в Киеве 22-24 августа будут перекрывать дороги

Также в мероприятиях примут участие военнослужащие - участники боевых действий и герои Украины, воевавшие на Донбассе. "Они тоже будут представлять отдельное подразделение, сводное подразделение", - добавил Грунтковский.

Репетиция Марша Достоинства ко Дню Независимости: видео трансляция

Кроме того, по его убеждению, в формат проведения мероприятий ко Дню независимости ежегодно нужно вносить определенные изменения. "В событиях, которые будут происходить, вы увидите, что мы тоже показываем, что Вооруженные силы есть, что они защищают наше государство, и лучшие представители представлены на Майдане Незалежности", - заявил он.

При этом генерал-лейтенант поддерживает позицию, что люди, а не военная техника, должны быть главными на параде. "Государство, прежде всего, представляет народ, представляют конкретные люди", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

День Независимости, Парад, ВСУ, Шествие достоинства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Названа главная причина женского долголетия
03 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
04 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
05 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ракетного договора
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ДРСМД
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
Суд продлил арест экс-директора лагеря &quot;Виктория&quot;
Суд продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"
Сверхбезопасный &quot;квантовый интернет&quot; на шаг приблизился к реальности
Сверхбезопасный "квантовый интернет" на шаг приблизился к реальности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь